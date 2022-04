Vrijdag zat Shine Gielen nog in Canada, een dag later debuteerde hij onder de lat voor tweedeprovincialer ESK Leopoldsburg (2A). Door de sterke tegenstand en de vermoeiende reis kon Gielen in Hechtel (4-2) niet echt ‘shinen’, maar die speelkans neemt niemand hem nog af. “Zeker in de tweede helft sloeg de vermoeidheid toe”, aldus de keeper.