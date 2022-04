Ward Binnemans maakt (tijdelijk) deel uit van de A-kern van THES: “Het is super om dit mee te mogen maken.” — © mpics

Vier seizoenen geleden voetbalde hij nog in vierde provinciale, nu maakt Ward Binnemans deel uit van de A-kern van THES Sport in eerste nationale. “Dit is een kans die ik nooit meer krijg”, zegt de 26-jarige spits, die (tijdelijk) overgeheveld wordt van tweedeprovincialer THES B en zo met dezelfde club van het laagste naar het hoogste amateurniveau steeg.