Politie vindt lichaam tijdens zoektocht naar vermiste Amerikaanse vrouw (23), maar het blijkt een sekspop

Politieagenten in het Amerikaanse Gary zijn tijdens een opsporing naar een vermiste vrouw gestuit op een gedumpt lichaam. Pas na later onderzoek bleek het om een zeer realistische sekspop te gaan.

De politie kwam eerst met groot nieuws in hun onderzoek naar een 23-jarige vermiste vrouw, maar al snel moest zij met het schaamrood op de kaken toegeven dat ze het mis hadden. Het “lichaam” werd aangetroffen in een braakliggend terrein en al snel werd het gebied en enkele omliggende wegen door agenten en brandweer afgezet. Er was een groen doek over het “lichaam” gelegd en de autoriteiten gingen vanwege de vermissing zeer voorzichtig te werk, waardoor het uiteindelijk pas op de autopsietafel duidelijk werd dat het om een sekspop ging. Ondertussen gaat de zoektocht naar de vermiste vrouw door.

Lokale agenten weten niet of het hier om stom toeval of een zieke grap gaat. Enkele maanden terug werd in hetzelfde stadje ook al een gedumpte sekspop gevonden door enkele ambulancebroeders.