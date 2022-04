Tennisduo Gillé en Vliegen kunnen topduo Cabal/Farah net niet verschalken in Monte Carlo

De Limburgse tandem verloor in de eerste ronde tegen de Colombianen Juan-Sebastian Cabal en Robert Farah in 7-6 (8/6), 4-6 en 10/7 in de supertiebreak. De wedstrijd duurde 1 uur en 47 minuten. Cabal en Farah vormen het zesde reekshoofd in Monte Carlo en regen de voorbije acht jaar de dubbeltitels aan elkaar. Ze stonden ook samen op de eerste plaats van de ATP-dubbelranking.

De 31-jarige Gillé (ATP 35 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 40 dubbel) wonnen samen vijf ATP-titels, waaronder een vorig jaar in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.