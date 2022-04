KTTC opent nieuwe padelvelden

Tongeren

Aan de Rutterweg werden de nieuwe padelterreinen van de Koninklijke Tongerse Tenniscub (KTTC) geopend. “We zijn anderhalf jaar geleden aan dit project begonnen. Het eerste ontwerp werd goedgekeurd, maar er was ook nog het RUP Hippodroom en dus moesten we het dossier opnieuw indienen. We hebben een werkgroep opgericht. Volgens de Provincie moet je voor elke hectare verharding 250 m³ extra vijverinhoud bieden. Dus weer hertekenen en het dossier indienen. De financiering was ook niet eenvoudig. Gelukkig is de stad ons tegemoetgekomen”, vertelt voorzitter Jean De Lombaerde. De firma Lunoco uit Hoepertingen heeft alle grondwerken gedaan en de firma YoPadel heeft 2 panoramische velden en 1 gewoon terrein aangelegd. “Het is fijn te horen van zovele leden dat het resultaat gezien mag worden”. KTTC telt momenteel 700 leden. diro