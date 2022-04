Prins Stefan I ontvangt de scepter van Carnaval Lommel

Lommel

In Lommel verzamelden vrijdagavond de carnavalsprinsen en -prinsessen samen met de carnavalisten van verschillende carnavalsverenigingen van in en buiten Lommel in de tent op het Hertog Janplein voor het Huis van de Stad. Zo werd het carnavalsweekend ingezet.

Ook de nieuwe Lommelse hoogheid werd bekendgemaakt . Prins Stefan I (52) kreeg de scepter van het Lommelse carnaval. “Dit is een droom die uitkomt”, zegt Stefan. “Ik was 43 jaar geleden al jeugdprins. Carnaval is voor mij altijd een van de leukste dingen geweest in mijn leven. Als een grote carnavalsfamilie waarin alle broers en zussen meededen met carnaval, lag het voor de hand dat er toch eentje prins zou worden. Ik kijk ernaar uit om er een geweldige carnaval van te maken en na een moeilijke periode de mensen weer te zien lachen, plezier te zien maken en te zien feesten zoals voorheen.”(nma)