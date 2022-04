Sportieve jeugd leeft zich uit in nieuwe spelen

Borgloon

De voorbije week organiseerde de sportdienst een vijfdaags sportkamp voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. De focus lag deze keer op nieuwe sporten. Zo kregen de sporters initiatie in spikeball, lacrosse, kan jam, bonkerball, tag rugby, scratch ball, krachtbal en rampshot. Bonkerball bijvoorbeeld doet wat denken aan honkbal. Maar het spel is veel actiever omdat er meerdere wedstrijden tegelijkertijd kunnen gespeeld worden. Daarom zijn de bats en de ballen in verschillende kleuren uitgevoerd. De bredere slagzone van de bats en de grote van de ballen, goed voor een diameter van 9 centimeter, maken het makkelijker om het spel te spelen. Daarnaast kwamen er ook gewone disciplines aan bod zoals lasershooting, touwtrekken, basketbal, cricket en hockey. Iedere dag kwamen en tussen de 20 en 30 kinderen opdagen en gingen maar al te graag de uitdaging aan. rudc