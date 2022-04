VIDEO. Wat een held! Deze doelman scoort in de extra tijd vanaf zijn eigen helft de winning goal

Fantastische beelden uit de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Modena FC 2018-doelman Riccardo Gagno vervulde zaterdag een heldenrol voor zijn ploeg. In blessuretijd maakte hij met een lange trap de winnende treffer tegen Imolese Calcio 1919.

Bij een 1-1 stand in de eerste minuut van de blessuretijd gaf Gagno de bal een flinke trap naar voren. De stuit op de rand van het strafschopgebied werd door zijn collega aan de overkant volledig verkeerd ingeschat en viel vervolgens binnen: 2-1 Modena.

Modena is de koploper in groep B van de Serie C. Door de fortuinlijke zege blijft het gat met naaste achtervolger AC Reggiana 1919 vier punten. Imolese staat in de degradatiezone.