Wandelaars ontdekken natuurgebied Schorrebos

Nieuwerkerken

Provinciaal Domein Nieuwenhoven is een vertrouwde plek voor vele wandelaars. Maar dat is nog niet het gevolg voor het vlakbij gelegen natuurgebied Schorrebos. En daar wilden de natuurverenigingen Leefmilieu Nieuwerkerken en Aulenteer dan ook graag verandering in brengen. Samen met leden en sympathisanten gingen ze op pad voor een zondagswandeling. “Dit Schorrebos omvat het jonge bos van de Ka Wei dat in 2004 werd aangeplant langs de Kelsbeek”, vertelt gelegenheidsgids Omer Vanstraelen, die daarvoor het gezelschap kreeg van Diederik en Mimi Deleersnijder. “Ook het Kraaienbos en enkele aanpalende percelen maken deel uit van dit domein. In zijn geheel vormt het de natuurverbinding tussen het Provinciaal Domein Nieuwenhoven en het natuurgebied Kelsbroek” zo voegt Omer nog toe. Een dertigtal personen gingen het gebied verkennen en konden genieten van de zon en de mooie ontluikende natuur.” len