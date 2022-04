Vijf huisgenoten van overleden Jairon (14) zonder voorwaarden vrijgelaten

De raadkamer in Turnhout heeft beslist om vijf volwassenen vrij te laten die aangehouden waren op betrokkenheid bij de dood van Jairon (14). Rennhly M., de vader van Jairon, is wel nog aangehouden. Jairon stierf begin januari, maar de politie vond zijn lichaam pas bijna twee maanden later.

De politie trof de 14-jarige Jairon op 25 februari 2022 dood aan in zijn eigen bed, in de Kampheidelaan in Turnhout. Zijn moeder had aan de alarmbel getrokken omdat haar ex, de vader van Jairon, telkens smoesjes verzon wanneer ze hem wilde zien. Na onderzoek bleek dat de jongen al begin januari was overleden. De raadkamer besliste om vader Rennhly M., maar ook de vijf andere volwassen huisgenoten die van het overlijden op de hoogte waren, aan te houden. Volgens de raadsman van M. zouden de bewoners extreem gelovig zijn, en zich aan hun geloof hebben vastgeklampt in plaats van medische hulp in te roepen.

Ondertussen besliste de raadkamer om de vijf huisgenoten vrij te laten zonder voorwaarden. “We moeten afwachten wat de rest van het onderzoek brengt”, reageerde meester Bart Vosters, die een van de vrouwen bijstaat, afgelopen week. Jairons vader blijft wel aangehouden.

