Nazar (17) kan strandwandeling maken met paard dankzij schenking van Wit-Gele Kruis

Tessenderlo

Het Wit-Gele Kruis van Tessenderlo heeft 404 ontbijtmanden verkocht aan hun patiënten en familie. Een deel van de opbrengst, zo’n 1.300 euro, schenken ze nu aan Make-A-Wish.

“Het bedrag wordt gebruikt voor de wensvervulling van Nazar”, zegt Lizette Raemen van Make-A-Wish. “Nazar is een meisje van 17 uit Heusden-Zolder. Haar wens gaat door op 23 april. Ze wil in een wapperend ecru kleed op het strand wandelen op een garnaalvisserspaard. We danken het Wit-Gele Kruis voor de hartverwarmende steun.” zb