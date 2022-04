Jeugdbrandweer Sint-Truiden wint stadsspel in Ieper

SINT-TRUIDEN

Na de ontvangst in de brandweerkazerne van Ieper werden jeugdkorpsen uit heel Vlaanderen de stad ingestuurd om een stadsspel te doen. Zes behendigheidsproeven kwamen ze tegen op hun tocht, aangevuld met een aantal quizvragen. Na de versnapering moesten ze zich allen opstellen om in colonne naar de Grote markt te gaan om de overdracht van de nieuwe vlag van Jeugdbrandweer Ieper mee te maken. “Na die plechtigheid begaven we ons in colonne naar de Menenpoort waar we een korte plechtigheid en de Last post konden bijwonen als eregasten. Aansluitend werd een receptie georganiseerd met enkele toespraken. Tot onze grote verrassing werd de uitslag van het stadsspel bekendgemaakt en bleek dat Sint-Truiden de eerste plaats behaald had, “zegt Frank Valvekens. jcr