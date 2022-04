Paashaas dropt eitjes voor 65 kinderen aan administratief centrum

Heers

Zaterdagvoormiddag kwam de paashaas hoogstpersoonlijk een bezoekje brengen aan jong en (wat) ouder in het gemeentehuis. “Samen met Kind en Taal en onze kindergemeenteraad hielden we voor de eerste keer een paaszoektocht”, zegt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “De voorbije jaren lukte het niet om samen Pasen te vieren, dus wilden we dat vandaag graag goedmaken. Eerst mochten de kinderen van 6 tot 12 jaar hun eigen paasmandje knutselen en versieren in de kleine feestzaal van De Bammerd. De allerkleinsten, van 0 tot 5 jaar, konden kleuren en naar een verhaaltje luisteren in de buitenschoolse kinderopvang. Nadien gingen alle kinderen op zoek naar de eitjes die de paashaas op de site van het administratief centrum had verstopt. Na de zoektocht hebben we de buit eerlijk verdeeld, zodat de 65 kleine speurneuzen tevreden naar huis konden gaan.” frmi