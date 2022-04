Gemeente zet kersverse ouders in de kijker tijdens geboortefeest

Lummen

Vanaf 2016 kregen kersverse Lummense ouders een geschenkbon en in 2019 vond voor de eerste keer een geboortefeest plaats. Nu organiseerde het gemeentebestuur een geboortefeest voor alle kinderen geboren tussen 1 juli 2020 en 31 december 2021.

“Corona stak al een hele tijd stokken in de wielen, maar nu kon het langverwachte feest toch doorgaan”, zegt Petra Bellens van de Dienst Welzijn. “Heel wat ouders zakten met hun baby’s af naar ’t Sjamajeeke in Meldert, het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang. Iedereen kreeg een hapje en drankje en de aanwezigen kregen ook een geboortekoffer en een Lummense geschenkbon aangeboden. De ouders die niet aanwezig waren, kunnen tot eind april hun geboortekoffer afhalen tijdens de openingsuren in de UiTbalie aan ontmoetingscentrum Oosterhof.” klu