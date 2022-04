Nieuwe Harmonie zet feestjaar voor 25-jarig bestaan in met jubileumconcert

Lommel

Op zaterdag 2 april vierden de leden van de Nieuwe Harmonie Lommel hun 25-jarig bestaan met een jubileumconcert.

“In april 1996 zijn we begonnen met twintig leden”, vertelt Bert Maes (41), voorzitter van de Nieuwe Harmonie Lommel. “Van de groep enthousiaste muzikanten die er 25 jaar geleden mee gestart is, zijn er nog een 10-tal over. Sinds 2011 staat dirigent Harold Lenssen aan de pupiter, waar hij samen met de muzikanten werkt aan wat de kern van musiceren is: noten samenbrengen tot muziek, indrukken samenbrengen tot een muzikaal gevoel, instrumenten samenbrengen tot een orkest en mensen samenbrengen tot een groep. Of noem het streven naar nieuwe harmonie op muzikaal en sociaal vlak. Het (uitgestelde) jubileumconcert was ons eerste concert in ons feestjaar van ons 25-jarig bestaan, maar we vieren nog verder dit jaar. Hoogtepunt is onze editie van Lommel Live 2022 op 11 en 12 november in de Adelberg.” (nma)