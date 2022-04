Ook Oekraïense kindjes op talentdagen van Rotary Bilzen-Alden Biesen

Bilzen

Rotary Bilzen-Alden Biesen organiseerde zopas creatieve kampjes vol inspirerende activiteiten voor kinderen. “We proberen met toffe workshops al dansend en spelend de persoonlijke talenten van de jongens en meisjes te stimuleren”, vertelt begeleidster Amber Geraerts. “We zijn blij dat ook een achttal kinderen uit de Oekraïne zich hebben aangesloten bij ons groepje. Voor hen was het zeker een plus om de Nederlandse taal al spelend op te pikken.” De knutsel- en doe-activiteiten in de Chirodroom in Munsterbilzen werden een groot succes. “De cupcakes bakken en het schilderen was heel leuk. Ik kan ook al enkele Nederlandse woordjes, zoals goedemorgen”, lacht de 12-jarige Sonya Popova uit de Oekraïne. (joge)