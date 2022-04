Genk opent Europe play-offs in AA Gent, Union treft meteen Anderlecht in strijd om landstitel

De Pro League heeft op haar twitteraccount het programma van de eerste speeldag van de play-offs bekendgemaakt. KRC Genk begint aan de Europe play-offs op zondag 24 april (16u) in AA Gent. Club Brugge start titelstrijd met een thuismatch tegen Antwerp, leider Union krijgt Anderlecht over de vloer. Om 18 uur wordt de volledige kalender voorgesteld.

Speeldag 1 Champions’ Play-offs

Zondag 24/4 - 13.30 u: Club Brugge - Antwerp

Zondag 24/4 - 18.30 u: Union - RSC Anderlecht

Speeldag 1 Europe Play-offs

Zaterdag 23/4 - 20.45 u: KV Mechelen - Charleroi

Zondag 24/4 - 16.00 u: AA Gent - KRC Genk

Rechtenhouder Eleven Sports liet ook weten dat de eerste barragewedstrijd om behoud in / promotie naar eerste klasse op zaterdag 23 april (18u30) op de agenda staat. Seraing, dat de Jupiler Pro League als zeventiende en voorlaatste afsloot, neemt het in de barrages op tegen RWDM, dat in tweede klasse als tweede eindigt achter kampioen Westerlo. Beerschot zakt als achttiende rechtstreeks uit 1A.