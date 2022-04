‘Blind Getrouwd’-kandidaat op beelden te zien als relschopper tijdens Beerschot-Union

De voetbalmatch tussen Beerschot en Union werd zondag stilgelegd na supportersrellen . Op beelden van de rellen is een bekend gezicht op te merken: Lothar Callaerts (28) was in 2020 te zien in Blind Getrouwd.

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe Lothar het veld op loopt en zich als eerste Beerschot-supporter naar het vak van thuisploeg begeeft. Daar deelt de Puursenaar enkele klappen uit, voor stewards kunnen tussenkomen. In het tumult duwde hij ook een oudere steward omver. De match werd stilgelegd omwille van de rellen. Het werd een einde in mineur van een sowieso al slecht seizoen voor Beerschot.

Zelf bevestigt Lothar dat hij op de wedstrijd aanwezig was, maar verder wil hij over het gebeuren niks kwijt. Hij hield het bij een korte reactie. “Ik merk dat er van alles wordt opgeblazen. Ik heb geen zin om de geruchten nog wat meer te gaan voeden en laat dit liever passeren.”

De politiezone Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis) laat weten dat er tijdens de rellen geen Beerschot-supporters zijn gearresteerd. “Onze prioriteit ging uit naar het voorkomen van grote rellen tussen beide supporterskernen om de veiligheid in het stadion te kunnen waarborgen. Zeker omdat er ook kinderen aanwezig waren”, zegt woordvoerder Sarah Frederickx van politiezone Zuid. “Het is niet omdat er op het moment zelf geen aanhoudingen zijn gebeurd, dat er straffeloosheid geldt. Op basis van beeldmateriaal kan er bijvoorbeeld nog ingegrepen worden en maatregelen genomen worden.”

Lothar trouwde in het vijfde seizoen van Blind Getrouwd op VTM met Tatiana, maar van liefde was er nooit sprake. Callaerts kondigde begin 2021 aan dat hij zich verloofde met zijn nieuwe vriendin, maar een half jaar later was ook dat sprookje voorbij.

