Kate Winslet speelt samen met haar dochter in een nieuwe Britse dramaserie

Kate Winslet (46) en dochter Mia Honey Threapleton (21) zullen samen te zien zijn in een televisieserie. De twee hebben allebei een rol in het nieuwe seizoen van de Britse dramaserie I Am.

De serie gaat over de gespannen relatie tussen een moeder en dochter waarvan de laatste geobsedeerd is door online influencers. De opnames zullen eind deze maand van start gaan. Wanneer de serie wordt uitgezonden, is nog niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat moeder en dochter samen acteren. Mia had in 2021 een kleine rol in de film A little chaos waarin mama Kate de hoofdrol vertolkte.

Kate zei eerder dat ze er geen invloed op heeft of haar oudste dochter een rol wel of niet krijgt. “Ze heeft het geluk dat ze niet mijn achternaam heeft, maar die van haar vader. Men heeft geen idee wie haar moeder is. Zo bemachtigt ze op eigen krachten een rol. Dat is belangrijk voor haar zelfvertrouwen.“

