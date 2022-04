“We zullen jullie kushandjes toewerpen, zo dicht zullen we zijn bij de grens met de Europese Unie.” Aan het woord is Pjotr Tolstoj, ondervoorzitter van het Russisch parlement, partijgenoot van Poetin en achterachterkleinzoon van schrijver Leo Tolstoj. Een radicale stem uit Rusland, die dreigende taal spreekt. Wij spraken met hem via een videoverbinding vanuit Moskou.