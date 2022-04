Hasselt

In Godsheide is maandag, na twee keer uitstel, het opvijzelen van de tuikabelbrug gestart. Woensdag is de brug tot op 9.10 meter hoogte gebracht. Dat begint de afwerking van zowel de aanvoerwegen als de brug zelf die nu tot op het ijzeren gebint is leeggehaald. Tegen de zomer moet dat klaar geraken.