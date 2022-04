Alles voor succes in de Giro: Wanty-renner Domenico Pozzovivo (39) verkleumd van de kou na trainingsrit in de sneeuw

Terwijl er nog een aantal voorjaarsklassiekers te rijden zijn, is een deel van het peloton al bezig met de eerste grote ronde van het jaar: de Giro d’Italia. Een renner die het wel heel serieus aanpakt is Domenico Pozzovivo. De 39-jarige Italiaan kreeg dit jaar in extremis een kans bij Intermarché - Wanty Gobert en wil schitteren voor eigen publiek. Dat bewees hij door in de sneeuw in de bergen te gaan fietsen en verkleumd zijn trainingssessie af te werken.

De beelden:

Pozzovivo finishte zowel in 2015 als in 2018 vijfde in de Giro en haalde in zijn lange carrière al zeven keer de eerste tien in de eindstand. Waarvan één keer in de Vuelta. Zijn laatste zege dateert wel al van bijna vijf jaar geleden in een etappe in de Ronde van Zwitserland, maar twee jaar geleden werd hij met botbreuken zat opgeraapt na een trainingsongeval.