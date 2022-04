Jeugdheem en omgeving krijgen grote opfrisbeurt

Voeren

nm

Schutterij en Chiro hebben onderhoudswerken uitgevoerd aan het jeugdheem de Komberg in Sint-Martens-Voeren De activiteiten voor jeugd, vrijwilligers en schutters hernemen weer na het coronatijdperk. Alle helpende handen waren dus welkom aan het Heem, bij een grotere of kleinere klus. Het plafond van de veranda werd opgefrist. In de speelweide werd met de graafmachine een nieuwe drainage gelegd en er werd een grote opruimactie gehouden zodat de verenigingen weer het hele seizoen kunnen genieten van de weide en de lokalen. nm