Yentl Vanderlinden krijgt muziekprijs Willy Claes

Tijdens het jaarlijkse lenteconcert van Jeugd en Muziek Limburg heeft de nieuwe dirigent Wouter Lenaerts de muziekprijs Willy Claes overhandigd aan Yentl Vanderlinden (24) uit Lanaken. “Deze prijs, een bedrag van 625 euro, gaat sinds 1999 jaarlijks naar een of meerder muzikanten van het orkest die niet alleen goed muzikanten zijn, maar zich ook onderscheiden door hun inzet en engagement”, zegt peter en gelegenheidsdirigent Willy Claes. Yentl begon op haar zevende dwarsfluit te spelen aan de muziekacademie van Lanaken en studeerde daarna aan de conservatoria van Maastricht en Antwerpen. In het jeugdorkest is zijn eerste fluitiste en piccolo. Daarnaast is zij als muzikant actief in de harmonieën van Lanaken en Opgrimbie en dirigeert ze de Lanakense jeugdharmonie. raru