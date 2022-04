Danceformation Silverstar Belgisch kampioen

Wellen

Dansgroep Danceformation Silverstar heeft zes keer goud behaald op het Belgisch kampioenschap in Bornem. De dansers zijn nu gekwalificeerd om deel te nemen aan het EK in Duitsland. Hun coach, Gina Depuis, klinkt erg trots: “Onze dansgroep Starburst werd kampioen en behaalde goud in de categorie moderne dans. Hun collega’s van Jazzstars behaalden zilver. Ook solo scoorden we sterk met heel wat van onze dansers die of goud, of zilver of brons behaalden. Chique!” Jorien Bollen (18) is één van de danseressen. Zij draait al mee van in haar kindertijd. “Dansen is echt mijn passie”, vertelt Jorien. “In de covidperiode trainden we nog intenser omdat er veel wedstrijden wegvielen. Ik ben zeer verrast dat we goud hebben behaald. Fantastisch!” Gina besluit: “Alle veelvuldige inspanningen worden nu beloond met de titel Belgisch Kampioen. Ik ben super fier op mijn dansers.” rudc