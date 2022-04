Elise Mertens stijgt zonder te spelen twee plaatsen op WTA-ranking

De top drie van de ranking wijzigde niet. De Poolse Iga Swiatek gaat haar tweede week aan kop in. Zij houdt de Tsjechische Barbora Krejcikova en de Spaanse Paula Badosa achter zich. De Wit-Russin Aryna Sabalenka is 4e (+1) na haasje-over met de Griekse Maria Sakkari (5e; -1).

De Tunesische Ons Jabeur, finaliste in Charleston, schuift een plek op naar de negende plaats. De winnares in South Carolina, de Zwitserse Belinda Bencic, stijgt acht plaatsen tot nummer dertien. De andere winnares van het weekend, de Duitse Tatjana Maria, maakt een forse sprong na haar tweede titel in haar carrière in Bogota. Op 4 april stond ze nog op de 237e plaats, nu bekleedt ze de 114e stek (+123).

De andere Belgische vrouwen maakten kleine sprongen. Alison Van Uytvanck is 59e (-1), Maryna Zanevska 68e (+1), Greet Minnen 79e (+2), Ysaline Bonaventure 200e (-3) en Kirsten Flipkens 301e (+1).

De WTA-ranking op maandag 11 april (tussen haakjes de vorige ranking op 4 april):

1.(1) Iga Swiatek (Pol) 6711 ptn

2.(2) Barbora Krejcíková (Tsj) 4975

3.(3) Paula Badosa (Spa) 4885

4.(5) Aryna Sabalenka (WRu) 4711

5.(4) Maria Sakkari (Gri) 4705

6.(6) Anett Kontaveit (Est) 4511

7.(7) Karolína Plísková (Tsj) 4252

8.(8) Danielle Collins (VSt) 3151

9.(10) Ons Jabeur (Tun) 3095

10.(9) Garbiñe Muguruza (Spa) 3070

11.(11) Jelena Ostapenko (Let) 2805

12.(12) Emma Raducanu (GBr) 2698

13.(21) Belinda Bencic (Zwi) 2561

14.(13) Jessica Pegula (VSt) 2510

15.(14) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2473

16.(15) Cori Gauff (VSt) 2300

17.(16) Angelique Kerber (Dui) 2297

18.(17) Victoria Azarenka (WRu) 2281

19.(18) Elena Rybakina (Kaz) 2261

20.(20) Simona Halep (Roe) 2156

...

23.(25) Elise Mertens 1840

59.(58) Alison Van Uytvanck 1035

68.(69) Maryna Zanevska 916

79.(81) Greet Minnen 800

200.(203) Ysaline Bonaventure 338

301.(302) Kirsten Flipkens 211