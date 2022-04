Kim Kardashian vreest voor tweede sekstape: “Over mijn lijk dat dit opnieuw gebeurt”

De advocaten van Kim Kardashian doen er op dit moment alles aan om te vermijden dat een tweede sekstape met de realityster in de hoofdrol publiek gemaakt wordt. Kardashian vreest dat rapper Ray J, het ex-liefje waarmee ze in haar eerste sekstape te zien was, van plan is een vervolg op de wereld los te laten. Dat schrijven Britse media.

Kim Kardashian (41) was 22 jaar toen rapper en acteur Ray J, haar toenmalige vriendje, in maart 2007 haar wereld op zijn kop zette. De toen nog relatief onbekende Kardashian was van de ene dag op de andere te zien in een sekstape, plots kende heel de wereld haar. Het zou het begin betekenen van haar carrière als realityster.

Een bron binnen de entourage van Kardashian zegt bij The sun dat Kim gelooft dat Ray J van plan is om een tweede sekstape uit die periode uit te brengen om opnieuw geld te slaan uit hun relatie. “Kim weet dat Ray J nog opnames van hen samen heeft”, aldus de bron. “En een deel daarvan is heel intiem.” Ze heeft daarom een team van advocaten aangesteld, wat haar honderdduizenden dollars kost, om te vermijden dat de tweede sekstape uitkomt. “Ze heeft haar advocaten gezegd: Dit gaat niet opnieuw gebeuren, over mijn lijk.”

Kim Kardashian heeft vier kinderen met rapper Kanye West (44), van wie ze ondertussen gescheiden is. Haar nieuwe vriend is acteur en komiek Pete Davidson (28). Ook West gaf in januari al eens aan dat er een tweede sekstape was en dat die uit dreigde te komen, maar toen werd dat door de entourage van Kardashian nog ontkend.