Hamont-Achel

Brent Fiddelaers (28), uit Hamont, sales manager

Sofie Brouwers (27), uit Achel, supervisor accounting

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar via gemeenschappelijke vrienden leren kennen op het Linne fist in Overpelt”, vertelt het koppel. “Op de dag van ons huwelijk zijn we exact 11,5 jaar samen.” (gvb)

