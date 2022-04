Vrouw crasht met 200 kilometer per uur tijdens parachutesprong maar overleeft als bij wonder: “Op een dag spring ik opnieuw”

Ze blijft altijd optimistisch en maakte grapjes in het ziekenhuis, maar Jordan Hatmaker heeft erg veel geluk dat ze nog leeft. De waaghals voerde enkele maanden geleden een parachutesprong uit, maar dat liep mis. Op vier kilometer hoogte had de parachute zich rond haar been gewikkeld en toen Jordan haar reserveparachute opende, duikelde ze plots met 200 kilometer per uur naar beneden door een fenomeen dat downplane wordt genoemd.