Volgende week stond het laatste feestje gepland in de legendarische discotheek La Rocca in Lier. Maar een grote uitslaande brand stak daar vandaag een stokje voor. Na uren blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar de dancing is wel volledig verwoest. Heb jij nog goede (of slechte) herinneringen aan La Rocca? Laat het ons dan zeker weten via onderstaand formulier.