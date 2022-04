Stevoort houdt carwash voor Oekraïne

Hasselt

Enkele tientallen vrijwilligers hebben zaterdag op het plein aan zaal Steborg een 250-tal auto’s gewassen om geld in het laatje te brengen voor Oekraïne. Boven de wasstraat wapperden voor de gelegenheid zelfs enkele geelblauwe vlaggen. “Na twee jaar onderbreking hebben wij eindelijk opnieuw Stevoort Solidair kunnen organiseren”, zegt Fien Liefsoens. “Op het programma stond een kienavond, een quiz en deze carwash. Het geld van de kien- en de quizavond, ongeveer 5.000 euro, gaat dit jaar naar Ter Heide, de aankoop van materiaal om wateroverlast te beperken in Stevoort en de slachtoffers van de watersnood in Chaudfontaine. De opbrengst van onze carwash, zo’n 3.000 euro, gaat uitzonderlijk naar Oekraïne. In Stevoort verblijven momenteel een 15-tal mensen uit dat land en twee van hen zijn vandaag komen helpen bij de carwash.” raru