Britse pers smult van Kevin De Bruyne: “Eeuwige dreiging van het eerste tot het laatste fluitsignaal”

De titelstrijd in de Premier League blijft enorm spannend na het gelijkspel tussen leider Manchester City en eerste achtervolger Liverpool. Kevin De Bruyne kreeg na afloop van zijn wedstrijd goeie punten in de Britse pers.

LES OOK. Kevin De Bruyne geeft masterclass, maar titelstrijd blijft razend spannend na gelijkspel tegen Liverpool

De Rode Duivel nam zijn ploeg gaandeweg dan ook op sleeptouw, nadat hij al na vijf minuten de score opende. Via Diogo Jota, Gabriel Jesus en Sadio Mané werd het uiteindelijk 2-2. Al liet Riyad Mahrez nog een unieke kans liggen op een derde goal voor City, na een prachtige pass van KDB.

Onze landgenoot kreeg vervolgens goeie punten in de Britse pers en veel lof op sociale media.

Sky Sports: 8/10

“Een prestatie die iedereen eraan herinnerde - als dat nog nodig was - waarom hij zo goed is. De ster van City stond er en scoorde al na vijf minuten voor de titelverdedigers uit Manchester. Hij greep zich naar de haren toen hij na een halfuur het zijnet raakte, maar De Bruyne bleef tussen de Liverpool-linies ballen versturen. Nipt buitenspel van Raheem Sterling en een misser van Mahrez ontzegden hem een assist.”

The Guardian: 8/10

“Een trap met links die via Joel Matip en Alisson’s linkerpaal in doel verdween, bezorgde de Citizens een droomstart. Een eeuwige dreiging van het eerste tot het laatste fluitsignaal. Man van de match.”

BBC (stemming): 6,95/10

Manchester Evening News: 8/10

“Kevin De Bruyne had wat geluk toen hij de score opende voor City, maar het was echt spijtig dat zijn assist voor Raheem Sterling héél nipt buitenspel was.”

The Independent: 7/10

“De Bruyne scoorde het openingsdoelpunt toen hij voorbij Fabinho gleed, hoewel zijn schot afweek op Matip en daardoor via de binnenkant van de paal in doel verdween. Hij kreeg daarnaast nog kansen en was niet zo invloedrijk als gewoonlijk, maar groeide wel in de partij.”

The Daily Mail: 8/10

“De stormloop van Kevin Bruyne is begonnen. Hij zorgde de hele wedstrijd lang voor een beetje magie en piekt op het juiste moment voor Manchester City.”

