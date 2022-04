Dancing La Rocca volledig verwoest na uitslaande brand

Een uitslaande brand heeft de iconische dancing La Rocca langs de Antwerpsesteenweg in Lier volledig verwoest. De brandweer is massaal ter plaatse en kreeg het vuur intussen onder controle, maar de afhandeling van de brand zal nog meerdere uren duren. Drie personen hadden te veel rook ingeademd en kregen zuurstof toegediend. Volgende week zou de discotheek de deuren sluiten.

Op het moment dat de brand maandagmorgen uitbrak, was de dancing gesloten. De brand ontstond vermoedelijk op de benedenverdieping en greep snel om zich heen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. De brand is intussen onder controle, maar het gebouw is bijna volledig verwoest.

In de woonvertrekken boven de discotheek waren drie personen aanwezig, waaronder oprichter Wim Van Ouytsel. Ze hadden de brand op tijd opgemerkt en vluchtten naar buiten, maar hadden wel veel rook ingeademd. De drie kregen zuurstof toegediend.

De dancing zou dit weekend normaal gezien nog één keer openen om daarna plaats te maken voor een Jumbo-supermarkt. In februari kwam namelijk het nieuws dat La Rocca geen vergunning had gekregen om te heropenen. Toen beschikte de discotheek over alle nodige vergunningen, maar nog niet over een keuringsattest van de brandweer. Liers burgemeester Rik Verwaest (N-VA) bevestigde maandagmorgen wel dat La Rocca na de inspectie van de brandweer groen licht had gekregen om te heropenen en dat er een brandverzekering was afgesloten voor de discotheek.