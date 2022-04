Straffer dan dit wordt een ‘fluke’ in het snooker niet: publiek en speler kunnen het nauwelijks geloven

Op 16 april gaat in Sheffield het WK snooker van start. Luca Brecel is als nummer 11 van de wereld al zeker van een plekje in rond één, maar voor zestien plekjes wordt er momenteel nog hard gestreden. David Gilbert plaatste zich alvast voor de vierde en laatste voorronde door de Rory McLeod met 6-1 te verslaan. In het laatste frame had de Brit wel bijzonder veel geluk bij een blauwe bal. Bij de World Snooker Tour noemde ze de pot zelfs ‘the fluke of the century’.