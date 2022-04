Hoe worden de Europese tickets verdeeld? En wanneer worden de wedstrijden gespeeld? Alles wat u moet weten over de play-offs

Wanneer worden de play-offs afgewerkt?

Union, Club Brugge, Antwerp en Anderlecht spelen elk twee keer tegen elkaar in de Champions’ play-offs. Gent, KV Mechelen, Charleroi en Genk doen dat in de Europe play-offs. De eerste van zes speeldagen staat in het weekend van 22-24 april op het programma, de slotspeeldag is in het weekend van 20-22 mei. Maandagavond om 18u wordt het exacte speelschema geloot.

Hoe worden de Europese tickets verdeeld?

Er zijn vijf Europese tickets te verdelen. De landskampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, de vicekampioen mag naar de derde voorronde van het kampioenenbal. Wie derde eindigt, krijgt een ticket voor de laatste voorronde van de Conference League en de nummer vier speelt een finalewedstrijd tegen de winnaar van de Europe play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. De bekerwinnaar krijgt een ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League.

Wat als Anderlecht de beker wint?

Dan wordt de finalewedstrijd tussen de nummer vier van de Champions’ play-offs en de winnaar van de Europe play-offs niet meer gespeeld. Als Anderlecht nog eerste of tweede wordt, schuiven de Europese tickets op en gaat het Europa League-ticket van bekerwinnaar paars-wit naar de nummer drie. De winnaar van de Europe play-offs speelt dan sowieso Europees. Dat is ook het geval als Anderlecht derde of vierde eindigt en dan behoudt paars-wit zijn bekerwinnaarsticket.

Wat als Gent de beker wint?

Als Gent de beker wint én de Europe play-offs wint, wordt de finalewedstrijd tegen de nummer vier van de Champions’ play-offs ook niet meer gespeeld. Die nummer vier krijgt dan het laatste Europese ticket, Gent behoudt dan het bekerwinnaarsticket. Als bekerwinnaar Gent de Europe play-offs niet wint, wordt de finalewedstrijd wel gewoon gespeeld.

Wat als Union nog instort? Systeem niet waterdicht

Al het bovenstaande kan echter nog in de war gestuurd worden als Union op plaats vier eindigt én de bekerwinnaar (Gent of Anderlecht) de Europe play-offs niet wint. Omdat Union als winnaar van de reguliere competitie al zeker is van een Europees ticket, moet het geen finalewedstrijd meer spelen. Wellicht moet de nummer drie van de Champions’ play-offs dan nog strijden om het laatste Europese ticket tegen de winnaar van de Europe play-offs, maar daarover staat niets in het reglement. Een lastige knoop om door te hakken voor de Pro League, mocht het zover komen.

Hoe zit het met de halvering van de punten?

Zoals steeds worden de punten van alle ploegen voor de play-offs gehalveerd. Indien dit geen geheel getal is, wordt het naar boven afgerond. Voorbeeld: de 63 punten van Antwerp worden er 32. Bij de opmaak van de eindstand na de zes wedstrijden wordt het toegekende halve punt in mindering gebracht. Indien twee of meer clubs dan nog gelijke punten tellen, wordt de eindklassering van deze clubs bepaald door hun rangschikking in de reguliere competitie.

Hoe zit het onderin?

Seraing eindigde voorlaatste en strijdt op 23 april en 30 april tegen RWDM, de nummer twee uit 1B, om de laatste plaats in 1A volgend jaar. 1B-kampioen Westerlo promoveert rechtstreeks. Voor de negen andere 1A-clubs zit het seizoen er nu al op. Voor de 1B-clubs (behalve RWDM) zit het seizoen er volgende week, na de laatste speeldag van de reguliere competitie, ook op.