Journalist in Hongkong opgepakt wegens “opruiing”

De politie in Hongkong heeft maandag een journalist opgepakt wegens “samenzwering met het oog op een opruiende publicatie”. Dat is meegedeeld door lokale media en door een bron bij de politie.

De 54-jarige Allan Au werd maandagochtend gearresteerd door agenten van de nationale veiligheidspolitie. Hij is een gewezen redacteur van Stand News, een prodemocratische nieuwssite die eind december moest sluiten na een reeks invallen. Zeven personen werden toen opgepakt wegens een “opruiende publicatie”. Twee journalisten van Stand News zijn intussen ook aangeklaagd.

Au had in 2017 nog een boek gepubliceerd over censuur in Hongkong. Hij had ook meer dan tien jaar lang de leiding over een nieuwsprogramma op de openbare omroep RTHK. Vorig jaar werd hij door de zender ontslagen, nadat de Hongkongse autoriteiten de programma’s hadden herschikt. De overheid wilde zo garanderen dat de voorheen onafhankelijke redactie de officiële lijn zou volgen.

Op het misdrijf “opruiing” staat een gevangenisstraf van twee jaar.

Hongkong is sinds 1997 een semiautonome regio van China, maar door de invloed van de Chinese regering worden de democratische vrijheden beperkt. De persvrijheid komt er steeds meer onder druk te staan.