De laatste wedstrijd van Beerschot in 1A is met een serieuze valse noot geëindigd. In de 83ste minuut wierpen enkele uitsupporters projectielen het veld van Union op, anderen bestormden het veld om enkele thuisfans een paar meppen te verkopen. Waarop scheidsrechter Boucaut de wedstrijd definitief stopzette. Het laat ons achter met één groot vraagstuk: wat nu?