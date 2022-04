Mel – melmeliciousss voor de fans – is een escort met een missie. De 27-jarige uit Herentals wil haar branche eindelijk een gewoon gezicht geven en begon een Tiktok-kanaal waarop ze vragen over haar job beantwoordt. De jeugd ontdekte haar en bombardeerde haar op slag tot hun seks-juf. “Zonder hoes niet in de poes, blijkbaar blijft dat hangen. Vind ik keigoed.”