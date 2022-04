Opstoot van coronavirus in China doet olieprijzen dalen

De olieprijzen blijven dalen nu het coronavirus zijn comeback in China voortzet. De coronamaatregelen zouden op de vraag naar olie kunnen wegen. China is de grootste invoerder van ruwe olie ter wereld.

De prijs voor de Amerikaanse oliesoort West Texas Intermediate daalde naar 96 dollar per vat, na een beperkte prijsstijging - de eerste in vier dagen - op vrijdag.

In Shanghai blijven de coronabesmettingen toenemen en het is niet duidelijk wanneer de daar ingevoerde maatregelen tegen het virus zullen worden opgeheven. De opflakkering heeft geleid tot verstoringen in havens. Zondag werden meer dan 26.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Intussen zit de olieprijs bijna weer op het niveau van voor de start van de Russische invasie in Oekraïne eind februari. De oorlog zette de Amerikanen en hun bondgenoten ertoe aan strategische oliereserves vrij te geven om de prijzen te drukken.