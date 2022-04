Barry Baltus behaalt beste resultaat uit zijn racecarrière in WK Moto2

Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) heeft de beste prestatie uit zijn jonge carrière neergezet met een 10e plaats op de GP van de Amerika’s in Austin in de Verenigde Staten op zondag. Het was de vierde manche van het Moto2- Wereldkampioenschap.

Baltus vertrok vanop de 20e plaats en maakte een geweldige comeback. Hij finishte uiteindelijk als 10e op 30.291 seconden van leider Tony Arbolino (Kalex). De Japanner Ai Ogura (Kalex) werd tweede, gevolgd door de Brit Jake Dixon (Kalex).

Baltus miste de voorbije twee races na een crash tijdens de kwalificaties in Thailand. In 2020 maakte hij zijn debuut in de Moto3 en eindigde er 26e. In 2021 maakte hij de overstap naar Moto2. Zijn beste resultaat tot voor vandaag was een 14e plaats in de GP van Duitsland in juni 2021.

De Belg, die zijn eerste zes punten in het wereldkampioenschap op zak heeft, staat 18e in het algemeen klassement. De Italiaan Celestino Vietti (Kalex) staat aan de leiding met 70 punten. De volgende manche word gehouden op 24 april in Portugal op het circuit van Portimao.