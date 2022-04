Vier chauffeurs beboet voor negeren van verkeerslichten aan werken in Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe heeft zondag tussen 13 en 21 uur gecontroleerd met een mobiele observatieauto. Eén bestuurder verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen na een positieve speekseltest voor THC en kreeg een pv omdat zijn keuring al ruim 2 jaar vervallen was. Vier chauffeurs negeerden het rood of oranje licht aan de werken op de Luikersteenweg. Een van hen had bovendien geen rijbewijs en geen verzekering. Het voertuig werd in beslag genomen. Daarnaast werden nog 22 foutparkeerders beboet. siol