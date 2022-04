Vrouw (35) uit Borsbeek om het leven gekomen bij detox-sessie in Nederland

Een Antwerpse vrouw die deelnam aan een detoxkuur in het Nederlandse Gelderland, is daar onwel geworden en overleden. Het Nederlandse gerecht is een onderzoek gestart naar de feiten. Dat meldt Het laatste nieuws.

Tinne G. (35) uit Borsbeek, bij Antwerpen, werkte volgens de krant in een woon-zorgcentrum en had veel interesse in het spirituele. Het is daarom dat ze al meerdere keren deelnam aan detoxkuren, waar het lichaam ‘ontgift’ wordt door bepaalde handelingen of het drinken van speciale dranken.

Tijdens zo’n sessie in Heesselt, een dorp op het platteland in het Nederlandse Gelderland, is het helaas fout gelopen. De dertiger werd onwel en vervolgens in een bad gelegd, maar enkele uren later werd ze dood aangetroffen. De politie beschouwt het overlijden als verdacht en het gerecht is een onderzoek gestart om uit te klaren wat er precies gebeurd is.