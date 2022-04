Elon Musk stapt toch niet in raad van bestuur van Twitter

Zijn benoeming zou officieel zijn ingegaan op 9 april, “maar Elon kondigde diezelfde ochtend aan dat hij niet langer zal toetreden tot het bestuur”, schreef Parag Agrawal zondagavond lokale tijd. “Ik geloof dat dit het beste is.”

Vorige week was bekendgemaakt dat Musk de grootste aandeelhouder van Twitter geworden was, nadat hij een belang van 9,2 procent genomen had in het bedrijf.

Musk is een van de bekendste gebruikers van Twitter, met meer dan 80 miljoen volgers, maar hij creëert ook regelmatig polemieken over en via het platform.