Zwaar fileleed op E313 en Brusselse ring door ernstig ongeval in Herentals-West en in Wemmel

Door een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenwagen in Herentals-West is er maandagochtend grote verkeershinder op de E313 richting Antwerpen. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Ook in Wemmel zijn er problemen door een ongeval op de R0.

Het ongeval op de E313 gebeurde omstreeks 3.45 uur en de twee rijstroken zijn versperd. Al het verkeer moet er over de pechstrook. Rond 6 uur staat er al ruim 5 kilometer file in de richting van Antwerpen. Het Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden.

Ook in Wemmel zijn er maandagochtend vroeg al problemen. Het gaat om een “ernstig incident”, meldt Bruyninckx, waardoor op de binnenring R0 slechts één rijstrook open is. Bij het ongeval zou een vrachtwagen betrokken zijn, waardoor de afhandeling wel enige tijd kan duren. Ook daar staat al dus al vroeg heel wat file: het is er net na 6 uur al bijna een uur aanschuiven vanaf Groot-Bijgaarden. Op het einde van de E40 in Gent valt het verkeer ook stil. “Vermijd die omgeving”, raadt Bruyninckx aan.