Marlène de Wouters getuigt over machtsmisbruik bij VTM: “Zes jaar lang maakte hij avances en zei ik nee. En toen liep mijn contract af”

Marlène de Wouters (midden) vertelt over wat er destijds gebeurd is in ‘Viva la feta’ bij goede vriend Jani Kazaltzis (links) en Otto-Jan Ham (rechts). — © play4

“Waarom ben je destijds weggegaan bij VTM? Elke keer komt die vraag terug. Dus dit is het antwoord.” Tot twintig jaar geleden was Marlène de Wouters (56) een van dé leading ladies van VTM. Tot ze vertrok. Verrassend, onverwacht. “Een afrekening” klonk het, maar details waren er niet. Nu vertelt ze haar verhaal in ‘Viva la feta’ en hier. “Jaren aan een stuk maakte een persoon avances, waar ik niet op in ging. Beetje bij beetje werden er stokken in de wielen gestoken. Het eindigde uiteindelijk op een brute manier.”