Topfavoriet Mathieu van der Poel verzoent zich met vierde plek: “Niet de benen om op iedereen te reageren”

“Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat ik niet alles kan winnen”, kon Van der Poel best vrede nemen met zijn vierde plek. Net achter de ontsnapte Benoot won hij het spurtje van de achtervolgende groep. We kregen opnieuw geen dominante en immer aanvallende MVDP te zien, maar deze keer zat er geen podium in. Op de Keutenberg moest hij zelfs even een gaatje laten. Toen Kwiatkowski en Cosnefroy gingen, bleef hij zitten. Uiteindelijk perste hij er nog een paar keer alles uit om het kloofje te dichten, maar iedereen koerste uiteraard op zijn wiel.

“Ik had niet de benen om op iedereen te reageren. Daarom moest ik gokken en het tactisch proberen te spelen. Dat is koers”, aldus Van der Poel. “Ik was goed, maar zelfs als ik super geweest was, had ik niet zomaar gewonnen. De Amstel ligt me minder dan de Ronde van Vlaanderen. Hier doen naast de gebruikelijke klassieke renners ook altijd veel lichtgewichten mee in de finale. Gelukkig ben ik zelf wel realistisch genoeg om te weten dat ik niet alles kan winnen. Ik kan me best wel met mijn koers verzoenen. Ik zat waar ik moest zitten. Zo’n overwinning als in 2019 ga ik waarschijnlijk maar één keer in mijn carrière meemaken.”

Van der Poel had al snel in de gaten dat Ineos Grenadiers de mannen waren om in de gaten te houden. “Vooraf al was Kwiatkowski mijn favoriet. Ik had gezien wat hij vorige week allemaal getraind had. Ineos verdiende het ook om te winnen. Ze waren heel sterk in de breedte. Toen we voorop raakten, wist ik dat Pidcock en Kwiatkowski de gevaarlijkste mannen zouden worden.”

Van der Poel kon diep in de finale nog wel een ploegmakker gebruiken, maar die hadden al eerder in de koers het beste van zichzelf moeten geven. “Ik mag niet klagen. Ze hebben het allemaal fantastisch gedaan. Uiteraard had ik nog hulp kunnen gebruiken, maar in de kopgroep was Ineos de enige ploeg die niet alleen zat.”

Van der Poel verlegt nu de aandacht naar Roubaix. Voor de Brabantse Pijl van woensdag staat hij (voorlopig) niet op de startlijst. “Roubaix is weer een heel ander verhaal. Die wedstrijd moet me beter liggen. Ik heb nog een week de tijd om me daarop voor te bereiden.” Van der Poel wil liefst van al dat Wout van Aert er zondag gewoon weer bij is. “Ik hoop dat hij kan starten. Als iemand als Wout in deze wedstrijd in die kopgroep had gezeten, dan had dat een enorm verschil gemaakt.”