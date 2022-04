Vincent Kompany viert ticket voor Champions’ play-offs: “Een boost voor de bekerfinale? Mentale kracht haal je uit jezelf”

Vincent Kompany kreeg zijn verjaardagsfeestje, maar de fuif barstte pas los na een avondje afzien op Kortrijk: 2-3. Anderlecht sprong zo in extremis naar plaats drie en zit in de Champions’ play-offs. De eerste Brusselse opdracht is dus geslaagd en nu volgt volgende maandag missie twee: de beker winnen tegen AA Gent. De Buffalo’s kregen zondag een tik, waardoor het nog een mooi seizoen kan worden: “Maar we rekenen niet.”