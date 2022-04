Bernd Storck: “Zonder druk tonen hoe goed we kunnen voetballen”

De Genkse coach was de eerste om toe te geven dat zijn ploeg het moeilijk had gehad voor rust. “Onderschat dit Seraing niet, ze zijn zeker op hun eigen smal veld een moeilijk te ontwrichten tegenstrever. Wij voetbalden zelf te traag om hun blok te ontmantelen. De reden was duidelijk: er was veel te weinig beweging zonder bal. Tegen tien man hebben we het wel goed gedaan. Ik wil mijn spelers daarom ook feliciteren. Zij hebben enkele zware weken achter de rug. Als KRC Genk mochten we de play-offs niet mislopen. Dat zorgde voor best veel druk. Hopelijk valt die nu van onze schouders en kunnen we de volgende zes wedstrijden tonen hoe goed we kunnen voetballen.”

Babbel met Ito

Bernd Storck wil zijn spelersgroep de volgende weken zien doorgroeien als team. “Dat is geen makkelijk proces. Er zitten veertien internationals in onze A-kern, die willen zich allemaal manifesteren. We willen ook dat ze zich stuk voor stuk individueel verder ontwikkelen. Dat maakt mijn taak er niet eenvoudiger op.”

De Genkse coach nam zijn sterspeler Junya Ito even apart. De Japanse international had iets te duidelijk getoond dat hij niet erg gelukkig was met zijn vervanging. “Het stond nul-twee en ik heb meer dan elf spelers, die zich tonen op training en verdienen om te spelen. Daarom vond ik dat Bongonda aan bod moest komen. Dat heb ik Ito ook verteld: hoe meer jongens speelminuten krijgen, hoe makkelijker we iedereen aan boord kunnen houden en hoe sterker we als ploeg staan.”

Seraingcoach wil vrijspraak

Seraingcoach Jean-Louis Garcia had vooral moeite met de rode kaart van Dabila. “Ik vond het eerder een fout van Dyrestam en hij was zeker niet de laatste man. Deze match verliezen, is voor ons geen drama. Een schorsing voor Dabila zou wel pijnlijk zijn, met het oog op de dubbele barrage tegen RWDM. Ik hoop dat hij wordt vrijgesproken, net zoals Genkenaar Sadick geen schorsing overhield aan zijn rode kaart op Club Brugge.” (mg)