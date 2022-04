Luca Oyen blij dat vakantie is uitgesteld: “Zes extra wedstrijden om me te tonen”

“Voor mij is deze overwinning belangrijk”, aldus Oyen junior. “Ik krijg de laatste tijd steeds meer speelkansen. Nu krijg ik nog zes extra matchen om te tonen wat ik kan. Anders moest ik weer wachten op volgend seizoen. Dan zou ik hier met een slecht gevoel hebben gestaan.”

Oyen zat, net als de hele ploeg, in het eerste halfuur moeilijk in de match. “We hadden wel veel balbezit”, zei hij terecht, “maar we creëerden geen kansen. Na de uitsluiting aan hun kant werden de ruimtes groter en daar kon ook ik van profiteren.”

De tweede Genkse goal was daarvan een voorbeeld. Bal aan de voet versnelde Oyen, haalde hij de achterlijn en bediende hij Thorstvedt op maat. “Misschien was de bal een beetje hard, Kristian had twee tijden nodig. Maar goed, daarna was de buit binnen. Play-off 2 is aanlokkelijk. Gent, KV Mechelen, Charleroi, het zijn serieuze tegenstanders. Maar dat maakt het net interessant. Het worden serieuze waardemeters. Vijf punten achterstand is veel. Maar we moeten er vol voor gaan.” (rco)