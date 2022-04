Jonge Belg De Froidmont verbaast met zesde plaats op Wereldbeker mountainbike

De 25-jarige Luikenaar Pierre de Froidmont is zondag verrassend als zesde geëindigd in de openingsmanche van de Wereldbeker mountainbike crosscountry in het Braziliaanse Petropolis. De Zwitser Nino Schurter reed naar een recordzege.

Dankzij zijn veertiende plaats van vrijdag in de shorttrack mocht Pierre de Froidmont zondag op de tweede startrij plaatsnemen van de crosscountrywedstrijd in Petropolis. Daardoor kon hij al snel aansluiten bij een ruime kopgroep van een tiental renners, maar na een opstopping reed De Froidmont nadien zijn eigen koers, die hem terugbracht tot de strijd voor de vierde plaats. Die sloot hij uiteindelijk als zesde af. Voor De Froidmont, afgelopen tussenseizoen getransfereerd naar het Franse KMC Orbea, is dat met voorsprong de beste wereldbekerprestatie ooit.

Andere Belg Jens Schuermans wordt 34ste

Voorin de wedstrijd bracht wereldkampioen Nino Schurter zichzelf en het massaal opgekomen publiek in extase door in de sprint voor winst nog net voorbij Frans kampioen Maxime Marotte te gaan. Daarmee veroverde de 35-jarige Schurter zijn 33ste dagzege ooit in de Wereldbeker crosscountry, en zo evenaart hij het record van zijn Franse rivaal van weleer, Julien Absalon. Marotte eindigde als tweede, de Roemeen Vlad Dascalu als derde. De tweede Belg aan de start, nationaal kampioen Jens Schuermans, kwam als 34ste over de finish.

In de vrouwenwedstrijd veroverde de Australische Rebecca McConnell de eerste wereldbekerdagzege uit haar carrière. In de slotronde ging ze op en over de Nederlandse Anne Terpstra, die als tweede eindigde. De Franse Loana Lecomte werd derde, de enige Belgische Emeline Detilleux 36e. Olympisch kampioene Jolanda Neff en wereldkampioene Evie Richards, allebei ziek, moesten in laatste instantie forfait geven.